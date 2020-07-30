В Екатеринбурге автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой

15:36 | 31.07.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня, 31 июля, в Екатеринбурге днём на пересечении улиц Репина и Ленинградская произошла авария с участием общественного транспорта. Об этом рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в сети «ВКонтакте».



Отмечается, что в аварию попали автобус № 37, следующий по маршруту ТЦ «Мега» - Елизавет, и автомобиль Renault.



В результате ДТП всех пассажиров общественного транспорта высадили. Информации о пострадавших нет. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»