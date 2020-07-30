К осени в Екатеринбурге откроют магистраль между Широкой Речкой и Академическим

15:21 | 31.07.2020

К 1 сентября в Екатеринбурге завершится строительство четырёхполосной магистрали, которая соединит микрорайоны Широкая Речка и Академический. Работы проинспектировал глава города Александр Высокинский.



Директор МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» Игорь Кунгурцев рассказал мэру о ходе работ на пересечении улицы Соболева и Тенистой.



Согласно плану, на участке будут широкие тротуары, велодорожки, а также удобные съезды к домам. Кроме того, появится небольшой сквер для прогулок.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»