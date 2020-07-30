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14:59 | 31.07.2020
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Мошенники в Екатеринбурге похитили у пенсионерки крупную сумму денег
Заявительница уточнила, что 19 июля она вышла из дома, чтобы вынести мусор. Рядом с домом к ней подошла неизвестная женщина и спросила как пройти к детскому саду. Завязав разговор, незнакомка назвала себя гадалкой и начала убеждать пенсионерку, что на неё наведена порча. Незнакомка сказала, что если не предпринять меры – через 40 дней у потерпевшей умрёт сын.
В это время к беседующим присоединилась ещё одна незнакомая женщина. Она заявила, что хорошо знает гадалку, так как она помогла ей исцелить внучку от неизлечимой болезни. Мошенницы начали вдвоем уговаривать пенсионерку пройти обряд снятия порчи. Пенсионерка сдалась и принесла из дома наличные деньги и золотые украшения. Гадалка убрала ценности в чёрный носок и сказала потерпевшей отвернуться. Затем мошенница засунула носок пенсионерке за пазуху и сказала носить его там десять дней. Женщина так и сделала, но на десятый день в носке вместо денег и ценностей оказалась нарезанная бумага и несколько мелких камней.
Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей части 3 статьи 159 УК Российской Федерации (Мошенничество). Сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых, а также место их нахождения.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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