Беременным екатеринбурженкам, переболевшим COVID-19, окажут пристальное внимание

14:23 | 31.07.2020

Фото: перинатальный.екатеринбург.рф

В Екатеринбурге будущие мамы, переболевшие COVID-19, с 30 июля отправятся для дальнейшего ведения беременности, диспансерного наблюдения и родоразрешения в Екатеринбургский клинический перинатальный центр.



Там созданы особые условия и медицинское наблюдение для лечения возможных осложнений при беременности. Эти женщины входят в группу высокого риска и требуют более пристального медицинского наблюдения.



Если срок беременности у будущей мамы, перенёсшей COVID-19, составит более 22 недель, то для родоразрешения её направят в акушерский стационар № 1 ЕКПЦ (улица Комвузовская, 3).



Медики будут руководствоваться методическими рекомендациями, утверждёнными Министерством здравоохранения РФ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»