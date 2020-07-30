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13:09 | 31.07.2020

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Командиром полка ДПС Екатеринбурга назначили выходца из Твери

В ГИБДД УМВД по Екатеринбургу произошли кадровые изменения. Командиром полка ДПС назначен подполковник полиции Александр Беляков, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. До последнего времени эту должность в статусе врио занимал Михаил Медведев.

Валерий Горелых отметил, что до назначения в столицу Среднего Урала Александр Беляков работал командиром отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Тверской области.

«К исполнению служебных обязанностей подполковник Беляков приступит завтра, 1 августа, а в предстоящий понедельник, 3 августа, новый руководитель полка будет представлен всему личному составу. Планируется, что в этом мероприятии примут участие прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова и заместитель начальника УГИБДД области полковник полиции Дмитрий Панфилов», - рассказал полковник Горелых.

Напомним, что начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров, назначенный в марте, также является выходцем из Твери.

© «Вечерние ведомости»

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