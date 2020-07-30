В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 123 человек

12:56 | 31.07.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 31 июля, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 123 случая новой коронавирусной инфекции.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 210 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 20582 человек. Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 270. Выписано 606 человек. Общее число выписанных достигло 16981.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»