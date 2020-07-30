В Свердловской области от COVID-19 скончались 270 человек

12:42 | 31.07.2020

Фото: primorsky.ru

В Свердловской области зарегистрировали ещё шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев достигло 270.



За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 210 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 20582 человек. Выписано 606 человек. Общее число выписанных достигло 16981.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»