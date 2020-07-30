В Екатеринбурге на 11-летнего ребёнка упал забор школы № 200

11:54 | 31.07.2020

В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района проводит проверку в связи с травмированием 11-летнего ребёнка из-за падения на него забора школы № 200. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



По предварительной информации, 29 июля на Крестинского из-за сильного ветра обрушилась секция шумопоглощающего забора школы. В этот момент мимо на электросамокате проезжал ребёнок. В результате инцидента он получил травму ноги.



Место обрушения забора было осмотрено. Установлено, что секция нуждается в ремонте. Сотрудники прокуратуры устанавливают, когда и какой организацией был установлен забор, кто отвечает за его надлежащую эксплуатацию. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»