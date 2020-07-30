Высокинский высказался о ситуации в парке XXII Партсъезда

11:26 | 31.07.2020

Сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провёл объезд строек Верх-Исетского района. Глава города посетил парк XXII Партсъезда, а также высказался о протестах вокруг его реконструкции.



Как передает корреспондент Накануне.RU, по мнению Высокинского, инициативная группа, выступающая против реконструкции, «осваивает» протестный бюджет. Он обратился к члену Общественной палаты Александру Гавриленко с просьбой написать заявление в полицию, сообщает 66.RU.



«Мы прекрасно понимаем, что дело там не в сквере и не в парке, а в несколько иных вопросах. Мне нужно два момента – выполнение всех процедур и чёткий анализ: дали возможность высказаться всем или не дали. Те изменения, которые сегодня в проект внесли, мы четко их фиксируем и на сайте вывешиваем, чтобы горожане это видели»,- рассказал Высокинский.



Мэр Александр Высокинский рассказал, что накануне прошла встреча с противниками реконструкции зоны отдыха, где мэрия согласилась на 14 изменений, обсуждаемых ранее. Глава Екатеринбурге отметил, что противники настаивают на объединении пешеходных и велодорожек, на что пойти не представляется возможным, поскольку это очень травмоопасно.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»