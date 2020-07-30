У жителя Серова за долги алиментам арестовали автомобиль

10:44 | 31.07.2020

Фото: s13.ru

У жителя Серова арестовали автомобиль. Он не выплачивал алименты на трёх несовершеннолетних детей и накопил долг порядка 179 тысяч рублей.



В отношении него возбуждено исполнительное производство. На основании судебного приказа, он должен выплачивать алименты в размере третей части всех видов заработка ежемесячно вплоть до совершеннолетия сыновей и четвёртой части всех видов заработка до совершеннолетия дочери.



Стало известно, что у должника имеется транспортное средство. Судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста автомобиля марки «RENAULT». Сейчас машина передана на хранение на специализированную стоянку. Если задолженность не будет погашена, имущество передадут для его оценки, а в дальнейшем – для реализации на торгах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»