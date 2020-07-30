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10:22 | 31.07.2020
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали парня, подозреваемого в краже
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, 26 июля в отдел полиции № 11 поступило заявление от гражданина 1988 года рождения. Мужчина рассказал, что накануне вечером он находился в сквере им. Джавахарлала Неру на улице Челюскинцев. Он сел на скамейку и поставил рядом с собой сумку, в которой находился его кошелек, отвлекся, а затем обнаружил, что пропало портмоне с картами и бумагой с пин-кодом от одной из них.
Уже через пять минут владельцу начали приходить смс-сообщения о транзакциях. Неизвестный совершил несколько покупок в различных близлежащих магазинах и снял 17 тысяч рублей в банкомате. Общая сумма потраченных средств составила порядка 35 тысяч рублей. Сам кошелёк престижной марки потерпевший оценил в 75 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 110 тысяч рублей.
Подозреваемого нашли. При нём был обнаружен кошелек потерпевшего. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации (кража с банковского счета). Ему грозит до шести лет лишения свободы. До решения суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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