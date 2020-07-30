В Екатеринбурге в аварии пострадал подросток

09:49 | 31.07.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Накануне днём в Екатеринбурге на улице Отрадной, 1А произошла авария с участием LADA и RENO. Есть пострадавший.



Предварительно сотрудники полиции установили, что водитель LADA LARGUS ехал по Репина со стороны Шайтанского в сторону Зоологической, не обеспечил контроль за машиной и допустил столкновение со впереди движущимся RENO MEGAN. Установлено, что за рулём LADA находился 43-летний житель Екатеринбурга (стаж 19 лет). Водитель сообщил, что отвлёкся на навигатор.



В результате аварии пострадал 14-летний пассажир RENO MEGAN, который находился на переднем пассажирском сидении и был пристёгнут штатным ремнём безопасности. Девочка с ушибом затылочной части головы была доставлена в лечебное учреждение для осмотра.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»