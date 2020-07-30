 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

09:49 | 31.07.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в аварии пострадал подросток

Накануне днём в Екатеринбурге на улице Отрадной, 1А произошла авария с участием LADA и RENO. Есть пострадавший.

Предварительно сотрудники полиции установили, что водитель LADA LARGUS ехал по Репина со стороны Шайтанского в сторону Зоологической, не обеспечил контроль за машиной и допустил столкновение со впереди движущимся RENO MEGAN. Установлено, что за рулём LADA находился 43-летний житель Екатеринбурга (стаж 19 лет). Водитель сообщил, что отвлёкся на навигатор.

В результате аварии пострадал 14-летний пассажир RENO MEGAN, который находился на переднем пассажирском сидении и был пристёгнут штатным ремнём безопасности. Девочка с ушибом затылочной части головы была доставлена в лечебное учреждение для осмотра.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

10:44 | 31.07.2020
У жителя Серова за долги алиментам арестовали автомобиль

10:22 | 31.07.2020
Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали парня, подозреваемого в краже

10:06 | 31.07.2020
Свердловская филармония открывает «Воздушный сезон»

09:49 | 31.07.2020
В Екатеринбурге в аварии пострадал подросток

09:33 | 31.07.2020
Зелёная роща в Екатеринбурге откроется в ноябре

09:16 | 31.07.2020
Возле ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге изменили правила проезда

30.07.2020

22:51 | 30.07.2020
В Нижних Сергах приступили к ремонту второй половины автомобильного моста, разрушенного паводком

22:44 | 30.07.2020
В Талицком районе родителям троих детей вынесли приговор за сбыт наркотиков

20:11 | 30.07.2020
На трассе «Екатеринбург – Тюмень» пьяный водитель устроил ДТП

19:36 | 30.07.2020
Четырем свердловским бизнесменам присудили почетное звание «Заслуженный предприниматель»

19:13 | 30.07.2020
ФК «Урал» проходит медобследование в рамках подготовки к новому сезону

18:46 | 30.07.2020
В Екатеринбурге отремонтируют музыкальную сцену в Литературном квартале

18:35 | 30.07.2020
Сотрудники МЧС провели беседы об опасности пожаров с свердловскими садоводами

18:14 | 30.07.2020
Музкомедия устроит три концерта на парковке в Екатеринбурге

17:59 | 30.07.2020
В Свердловской области проведено еще 13 678 исследований проб на коронавирус

17:56 | 30.07.2020
В Екатеринбурге запретят парковаться на нескольких улицах

17:44 | 30.07.2020
Свердловская область возглавляет рейтинг по смертности от коронавируса

17:34 | 30.07.2020
В Екатеринбурге назначен исполняющий обязанности зама по соцполитике

17:09 | 30.07.2020
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

17:06 | 30.07.2020
«Камский кабель» и ПАО «Транснефть» обсудили перспективы расширения сотрудничества

16:56 | 30.07.2020
В Екатеринбурге изменен маршрут троллейбуса №17

16:44 | 30.07.2020
«Лиза Алерт» объявила сбор на поиски пропавшей пенсионерки из Новоасбеста

16:29 | 30.07.2020
Свердловский Россельхознадзор проверяет говядину на наличие опасных бактерий

16:15 | 30.07.2020
Коронавирус выявлен у жителей 12 территорий Пермского края

16:13 | 30.07.2020
В Свердловской области осуждены супруги-наркоторговцы

16:11 | 30.07.2020
С августа в больнице им. Вагнера в Березниках начнут работать 11 новых врачей

15:59 | 30.07.2020
Управленцы Прикамья познакомились с международным опытом развития городов

15:56 | 30.07.2020
Энергетики «Пермской сетевой компании» выполнили более 66% плановых «опрессовок» теплосетей в Перми

15:45 | 30.07.2020
В Екатеринбурге в сентябре откроется новая поликлиника

15:26 | 30.07.2020
Дольщики дома на улице Пушкарской в Перми заедут в квартиры до конца года

15:23 | 30.07.2020
НИИ ОММ в Екатеринбурге признан объектом культурного наследия

15:15 | 30.07.2020
В Пермском районе появятся теплицы для выращивания огурцов, томатов, зелени и завод по их переработке

15:00 | 30.07.2020
В Кольцово задержали пьяного мужчину, ударившего полицейского

14:39 | 30.07.2020
В Екатеринбурге силовики накрыли крупную нарколабораторию

14:19 | 30.07.2020
У свердловского писателя Владислава Крапивина коронавирус не подтвердился

14:06 | 30.07.2020
В Нижнем Тагиле пропал 41-летний мужчина

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 