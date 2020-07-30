Зелёная роща в Екатеринбурге откроется в ноябре

09:33 | 31.07.2020

Фото: Катерина Якушева

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире Е1.RU рассказал, как проходит благоустройство парка «Зелёная роща», а также назвал дату, когда объект планируют сдать.



По словам главы города, до 15 октября высадят ещё 1000 деревьев (600 уже посадили, 250 убрали). Полностью завершить работы на объекте планируется 23-24 ноября. Мэр отметил, что сейчас в парке идёт формирование спортивной зоны, а дорожки уже сформированы. По его словам, есть площадки для разных возрастов.



«Ну и плюсом — система эксплуатации парков и скверов. Один парк летний, второй парк зимний — это одна и та же территория, но совершенно разные условия эксплуатации. Мы сейчас накапливаем этот опыт»,- рассказал мэр.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»