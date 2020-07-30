Возле ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге изменили правила проезда

09:16 | 31.07.2020

Фото: malls.ru

В Екатеринбурге на пересечении улиц Репина и Волгоградской изменили схему проезда. Возле торгового центра «Радуга Парк» повесили новые знаки «Направления по полосам». Кроме того, там поменяли цикл светофоров.



Сейчас на участке с крайних левых полос на улице Репина водителям разрешили левый поворот и проезд в прямом направлении.



Планируется, что благодаря изменениям пропускная способность перекрёстка повысится.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»