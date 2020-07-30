В Нижних Сергах приступили к ремонту второй половины автомобильного моста, разрушенного паводком

22:51 | 30.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижних Сергах начали ремонт второй половины моста через реку Серебрянку, разрушенного паводком после непогоды, об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Сейчас строители занимаются восстановлением второй – левой стороны путепровода.



Отметим, сейчас ликвидацией последствий паводка занимаются 142 человека и 59 единиц техники. В городе уже восстановлено водоснабжение и работа канализации, а без газа остаются только 32 частных дома. За минувшие сутки с территории было вывезено 320 кубометров мусора.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»