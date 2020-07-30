В Талицком районе родителям троих детей вынесли приговор за сбыт наркотиков

22:44 | 30.07.2020

Фото: pnp.ru

В Талицком районе вынесен приговор родителям троих детей, занимавшимся сбытом наркотиков. Отцу суд назначил 11 лет лишения свободы, а молодой матери 6 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания.



Было установлено, что с марта по июль 2019 года супруги занимались сбытом синтетических наркотических веществ. Так, однажды они передали синтетику одному из покупателей через окно своей квартиры.



«Конечно, я не могу раскрывать все методы, которые способствовали выявлению и пресечению данного преступления, однако нужно отметить, что задержанию и последующему обвинительному приговору, предшествовала трудная и кропотливая работа сотрудников группы по контролю за оборотом наркотиков и сотрудников уголовного розыска нашего отдела. Относительно приговора, могу пояснить, что приговор действительно суровый, однако справедливый, могу напомнить, что максимальное наказание за сбыт наркотиков по этой статье предусматривает до двадцати лет и штраф до 1 000 000 рублей. Считаю, что приговор молодой маме вынесен объективно, в конце концов она останется на свободе, и сможет воспитывать детей», - сказал заместитель начальника полиции ОМВД России по Талицкому району подполковнику полиции Сергей Тетерин.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»