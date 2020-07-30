Новости дня
22:44 | 30.07.2020
Фото: pnp.ru
В Талицком районе родителям троих детей вынесли приговор за сбыт наркотиков
Было установлено, что с марта по июль 2019 года супруги занимались сбытом синтетических наркотических веществ. Так, однажды они передали синтетику одному из покупателей через окно своей квартиры.
«Конечно, я не могу раскрывать все методы, которые способствовали выявлению и пресечению данного преступления, однако нужно отметить, что задержанию и последующему обвинительному приговору, предшествовала трудная и кропотливая работа сотрудников группы по контролю за оборотом наркотиков и сотрудников уголовного розыска нашего отдела. Относительно приговора, могу пояснить, что приговор действительно суровый, однако справедливый, могу напомнить, что максимальное наказание за сбыт наркотиков по этой статье предусматривает до двадцати лет и штраф до 1 000 000 рублей. Считаю, что приговор молодой маме вынесен объективно, в конце концов она останется на свободе, и сможет воспитывать детей», - сказал заместитель начальника полиции ОМВД России по Талицкому району подполковнику полиции Сергей Тетерин.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
30.07.2020
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