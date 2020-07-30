Четырем свердловским бизнесменам присудили почетное звание «Заслуженный предприниматель»

19:36 | 30.07.2020

Фото: newsmiass.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил четырем бизнесменам звание «Заслуженный предприниматель», об этом сообщает департамент информполитики региона.



Звания удостоены директор ООО «ИКЦ Промаудит» Григорий Аптер, директор АО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин, управляющий – индивидуальный предприниматель ООО «Уралгрит» Надежда Вязникова и директор ООО «Аудиторская группа «Капитал» Ирина Екимовских за особые заслуги, способствующие развитию и укреплению Среднего Урала.



Отметим, что впервые такое звание было присвоено пятерым уральцам в 2019 году. Награда символизирует признание заслуг предпринимателей в социально-экономическом развитии региона.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»