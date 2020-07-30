ФК «Урал» проходит медобследование в рамках подготовки к новому сезону

19:13 | 30.07.2020

Фото: ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» начинает подготовку к новому сезону. Как рассказали в пресс-службе команды, сегодня и завтра спортсмены проходят медицинское обследование.



Накануне команда пошла ПЦР-тестирование на коронавирус. Все результаты – отрицательные.



«Добавим, что к команде присоединился вернувшийся из аренды швейцарский полузащитник Марко Араторе. Минувший сезон 29-летний футболист провел в швейцарском «Лугано», где сыграл 22 матча, отметившись 3 голами», - сказали также в клубе.



После обследования футболисты начнут тренироваться.



Напомним, что первый матч в Российской Премьер-Лиге команда проведет 10 августа с московским «Динамо».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»