Новости дня
18:35 | 30.07.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сотрудники МЧС провели беседы об опасности пожаров с свердловскими садоводами
«Подобные профилактические рейды мы проводим, в первую очередь, с целью обучения населения мерам пожарной безопасности. Особое внимание уделяем состоянию электропроводки, электрического оборудования и отопительных печей, указываем садоводам на имеющиеся на садовых участках нарушения требований пожарной безопасности»,- сказала капитан внутренней службы Екатерина Воробьева, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Екатеринбурга.
Огнеборцы рекомендовали уральцам обеспечить свои участки первичными средствами пожартушения. Также они проверяли наличие источников пожарного водоснабжения.
Всем проинструктированным сотрудники МЧС вручали памятку с требованиями пожарной безопасности.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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