Сотрудники МЧС провели беседы об опасности пожаров с свердловскими садоводами

18:35 | 30.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области предупредили садоводов об опасности пожаров. Беседы проводили с дачниками поселка Изоплит.



«Подобные профилактические рейды мы проводим, в первую очередь, с целью обучения населения мерам пожарной безопасности. Особое внимание уделяем состоянию электропроводки, электрического оборудования и отопительных печей, указываем садоводам на имеющиеся на садовых участках нарушения требований пожарной безопасности»,- сказала капитан внутренней службы Екатерина Воробьева, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Екатеринбурга.



Огнеборцы рекомендовали уральцам обеспечить свои участки первичными средствами пожартушения. Также они проверяли наличие источников пожарного водоснабжения.



Всем проинструктированным сотрудники МЧС вручали памятку с требованиями пожарной безопасности.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»