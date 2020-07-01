Музкомедия устроит три концерта на парковке в Екатеринбурге

18:14 | 30.07.2020

Фото: Свердловский театр музыкальной комедии

Свердловский театр музыкальной комедии устроит три концерта на своей парковке после почти полугодового режима самоизоляции. «Театр на парковке» выступит 7, 8 и 9 августа.



С парковки временно убрали все автомобили. Сейчас там установлена эстрада-ракушка из спектакля «Парк советского периода».



Уральцы смогут посетить спектакль только в масках. Проверка билетов будет бесконтактная, также гостям будет необходимо соблюдать социальную дистанцию. В зале под открытым небом смогут поместиться всего 110 зрителей.



В «Театре на парковке» будут выступать оркестр «Изумруд», джаз-оркестр Платона Газелериди и арт-группа «NON SOLO».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»