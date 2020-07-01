В Свердловской области проведено еще 13 678 исследований проб на коронавирус

17:59 | 30.07.2020

Фото: elnacional.cat

По данным на 30 июля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 13678 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 13186 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 942108. Обследовано всего 879114 человек.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 215 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 20 372 случая новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»