В Екатеринбурге запретят парковаться на нескольких улицах

17:56 | 30.07.2020

Фото: orenonline.ru

На нескольких улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Изменения вступят в силу в третьем квартале 2020 года.



Специалисты центра организации движения города учли мнение горожан, кто обращался в горадминистрацию с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети.



Знаки установят на следующих участках:



- улица Шефская – от улицы Аппаратной до улицы Краснофлотцев;

- улица Артинская – перед проспектом Космонавтов (за 200 метров перед перекрестком с обеих сторон);

- улица Ключевская – от улицы Мельникова до улицы Крылова;

- улица Набережной Рабочей Молодежи – от переулка Химиков до улицы 8 Марта;

- в проезде от дома № 14 на улице Сыромолотова до дома № 21 на улице Новгородцевой.



Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, кроме маршрутных.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»