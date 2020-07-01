Свердловская область возглавляет рейтинг по смертности от коронавируса

Эксперты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом привели данные по смертности от коронавируса на Урале.Первое место занимается Свердловская область – 1,3%. далее идут Челябинская область – 0,83%, Ханты-Мансийский автономный округ – 0,79%, Ямало-Ненецкий автономный округ – 0,71, Тюменская область – 0,43%. Пятое место в антирейтинге занимает Курганская область – 0,41%.Напомним, за минувшие сутки умерли 13 свердловчан с коронавирусом. За весь период в Свердловской области скончались 264 человека с ранее подтвержденным Covid-19.