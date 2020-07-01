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17:34 | 30.07.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

В Екатеринбурге назначен исполняющий обязанности зама по соцполитике

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил исполняющим обязанности заместителя по социальной политике Елену Левину.

Напомним, сегодня днем градоначальник уволил теперь уже бывшего заместителя по соцполитике Дмитрия Баранова в связи с нарушением дисциплины. По официальной информации, Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Отметим, это не единственное кадровое изменение, произошедшее в мэрии Екатеринбурга за последние дни.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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