17:09 | 30.07.2020

Фото: kubnews.ru

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение: завтра, 31 июля, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы с порывами ветра до 18 м/с и град.



Жителям рекомендуют без особой необходимости не выходить на улицу, парковать автомобили на крытых стоянках и не приближаться к водоемам. От града уральцам необходимо укрыться под крышей или защитить себя сумкой или одеждой. Дома во время грозы следует закрыть окна и прекратить телефонные разговоры.



О непредвиденных ситуациях следует сообщать по номерам 101 или 112.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»