В Екатеринбурге изменен маршрут троллейбуса №17

16:56 | 30.07.2020

Фото: infotransport.ru

С 1 августа троллейбус №17 в Екатеринбурге будет курсировать по новой схеме. Троллейбус перестанет ходить к Центральной гостинице.



Согласно обновленной схеме, маршрут будет пролегать через Уралмаш: улица Коммунистическая — Ломоносова — Восстания — 40-летия Октября — проспект Орджоникидзе — площадь Первой Пятилетки — Машиностроителей — проспект Космонавтов — остановка «Калининская» (возле завода им. Калинина).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»