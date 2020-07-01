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16:44 | 30.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

«Лиза Алерт» объявила сбор на поиски пропавшей пенсионерки из Новоасбеста

Отряд «Лиза Алерт» объявил сбор на поиски 73-летней жительницы Новоасбеста. Татьяна Николаевна Мель (Мезенина) ушла из дома 26 июля и не вернулась. Отмечается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи, возможная потеря памяти.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, собранные в хвост седые волосы, зеленые глаза.

На момент пропажи была одета в синюю кофту на молнии, серые трикотажные штаны, кремовые тапочки, фиолетовый платок.

Сегодня, 30 июля, в 20:00 волонтеры собираются по адресу поселок Новоасбест, Анатольская улица, 37/7 для поиска пропавшей.

Форма одежды: для поисков в мокром лесу, резиновые сапоги или берцы. С собой необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), сменную одежду и обувь, теплое питье, перекус.

Номера телефонов для связи с координаторами: 8-965-513-27-99, 8-950-205-17-18. Также «Лиза Алерт» создала общий чат для сбора.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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