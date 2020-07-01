В Свердловской области осуждены супруги-наркоторговцы

16:13 | 30.07.2020

Фото: lada.kz

В Талице суд вынес приговор проживающей совместно паре, которая торговала наркотическими средствами в крупном размере.



В ходе следствия установлено, что обвиняемые, супруги с двумя детьми, проживали в поселке Троицкий. В марте прошлого года обвиняемые решили сбывать запрещенные вещества с целью заработка, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В приложении в телефоне они связались со сбытчиком, который впоследствии поставлял наркотик супругам: за 2019 год обвиняемый трижды ездил в Камышловский городской округ, где забирал «закладки» с синтетическим веществом. Оплата проходила через электронный кошелек. Приобретенное подсудимые перемешивали с аптечной ромашкой для увеличения массы товара. Всего установлено четыре факта сбыта запрещенного вещества, при чем, несколько раз обвиняемый передавал наркотик прямо через окно собственной квартиры.



Добавим, мужчина был уже судим за приобретение и хранение наркотических веществ без цели сбыта. В тот раз ему было назначено лишение свободы условно. В этот раз суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также обязал его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.



Женщине назначено лишение свободы сроком на шесть лет, а также штраф в размере 15 тысяч рублей. Поскольку у пары в период расследования родился ребенок, а также имеются еще двое, подсудимой предоставлена отсрочка отбывания наказания на 14 лет.



Клиентов наркоторговцев привлекли к ответственности за незаконные приобретение и хранение наркотиков. В отношении неизвестного, продавшего супругам вещества, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»