НИИ ОММ в Екатеринбурге признан объектом культурного наследия

15:23 | 30.07.2020

Фото: rossaprimavera.ru

В Екатеринбурге здания НИИ ОММ и близ лежащие к тему территории включены в федеральный реестр памятников истории и культуры. Соответствующий приказ опубликован на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.



Несмотря на то. что экспертиза здания завершилась в 2016 году, специалисты долго обосновывали, почему объект «обладает несомненной мемориальной, исторической, архитектурной и градостроительной ценностью».



В результате, объектом культурного наследия признали композицию зданий 30-х годов, выполненных в стиле конструктивизм, конструкцию и материал капитальных стен, опор и перекрытий, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление, материал отделки фасадов и внутренняя планировка.



В связи с получением нового статуса в здании нельзя проводить капитальные ремонты и реконструкцию, а также благоустройство и озеленение территорий без особого разрешения. Кроме этого, на территории института теперь нельзя возводить рекламные конструкции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»