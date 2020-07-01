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15:00 | 30.07.2020
Фото: aviapressphoto.com
В Кольцово задержали пьяного мужчину, ударившего полицейского
Инцидент произошел 16 июля. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, планировал улететь в Сочи, даже зашел на борт самолета. Правонарушителя в дежурную часть попытался доставить сотрудник транспортной полиции, однако пассажир ударил его рукой в грудь.
Медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержится более одного промилле спирта.
В отношении правонарушителя возбуждены уголовное дело в связи с применением насилия к стражу порядка, а также административное дело по статье «мелкое хулиганство».
Правоохранители предоставили видео, которое можно посмотреть здесь и здесь.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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