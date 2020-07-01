У свердловского писателя Владислава Крапивина коронавирус не подтвердился

14:19 | 30.07.2020

Фото: vk.com

У известного уральского писателя Владислава Крапивина тест на коронавирус оказался отрицательным. Об этом сообщила его сноха Лариса Крапивина.



«Сейчас его перевели в терапевтическое отделение, в отдельную палату. Мазки, которые у него брали, показали отрицательный результат, это не коронавирус. Сейчас Владислава Петровича лечат от пневмонии. Семья ждет, когда его можно будет забрать домой. Он сам этого очень хочет», – сказала сноха писателя.



Напомним, Владислава Крапивина госпитализировали на прошлой неделе. Позднее в больнице №24 в Екатеринбурге ему сделали КТ легких.



Добавим, в июне коронавирусом заразилась Лариса Крапивина; в конце июня она сообщила о выздоровлении.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»