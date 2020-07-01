В Нижнем Тагиле пропал 41-летний мужчина

14:06 | 30.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 41-летнего жителя Нижнего Тагила. Аркадий Рачевский ушел из дома 25 июля и не вернулся. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, короткие темно-русые волосы, серо-зеленые глаза.



На момент пропажи был одет в ярок-зеленую футболку поло в мелкую поперечную полоску, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки, кепку защитного цвета.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Анастасии 8-950-639-66-66.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»