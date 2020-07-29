В Свердловской области возобновляется вакцинация населения

13:03 | 30.07.2020

Фото: gkbe.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам и ведомствам возобновить прививочную кампанию для борьбы с сезонными инфекционными заболеваниями в Свердловской области.



«Это — работа не для галочки, я подчеркиваю. Текущая эпидситуация с COVID-19 нам сегодня показала необходимость более внимательного отношения к вакцинации. Сейчас мы с вами боремся с моноинфекцией. Но когда произойдут наложения коронавируса на другие, сезонные, инфекции, по оценкам врачебного сообщества, это отягчит течения заболеваний. К вакцинации от гриппа и ОРВИ нужно отнестись более чем серьезно», — сказал Куйвашев на заседании правительства.



Необходимая вакцина вновь поступает в регион в необходимых объемах. По информации свердловского оперштаба, планируется поставить прививки более 2,3 миллиона человек, не имеющих противопоказаний.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»