Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области снижается

12:52 | 30.07.2020

Фото: www.mos.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, опустился за минувшие сутки на 0,3 пункта и составил 0,91 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 27 июля – 252; 28 июля – 209; 29 июля – 223; 30 июля – 215. Сумма – 899.



Дата – количество заболевших: 23 июля – 249; 24 июля – 248; 25 июля – 251; 26 июля – 241. Сумма – 989.



Rt – 899/989=0,91



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 215 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 20 372 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»