Скончались еще 13 свердловчан с коронавирусом

12:45 | 30.07.2020

Фото: yandex.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончался 264 человека с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлено 20 372 случая заражения (+215 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 150 человек, в среднем – 746, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 740 человек, всего в регионе врачи вылечили 16 375 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»