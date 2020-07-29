Уральские врачи вылечили еще 740 пациентов с Covid-19

12:42 | 30.07.2020

Фото: yandex.ua

По данным на 30 июля, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 740 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 16 375.



Напомним, в Свердловской области выявлено 20 372 случая заражения (+215 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 150 человек, в среднем – 746, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано 13 новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 264).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»