В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 144 человека

12:39 | 30.07.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 144 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 215 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 740 человек, скончались 13 человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 20 372 человека. По выздоровлению выписаны 16 375 человек, 264 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»