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12:26 | 30.07.2020
«Вы что, хотите как в Америке?»: активист почти год добивается обжалования запрета на проведение протестной акции в Екатеринбурге
Кассационная жалоба Филиппова связана с тем, что нижестоящие суды рассмотрели дело формально, только установив у регионального МОБа наличие документа, который бы не позволил провести акцию протеста в заявленном месте. Ранее он уже направлял апелляцию по поводу несогласия с отказом в проведении шествия, но суд не принял ее.
Как рассказал сам Филиппов, на рассмотрение жалобы изначально выделили 15 минут.
«Зачитали фабулу, потом я выступил и мне позадавали вопросы. Почему-то спросили какое у меня образование – мне этот вопрос был неясен. Судьи показали себя знатоками географии Екатеринбурга – мол, Белинского это тоже центр, почему вас она не устроила. Я говорю, это окраина, спальный жилой район», – отметил Филиппов.
Фото: Игорь Филиппов
Также он отметил, что суд задал ему вопрос насчет того, хотели ли организаторы провести прошлой осенью митинг наподобие акций протеста, которые сейчас проходят в Америке:
«У нас в уведомлении написано: «Протест против всех форм фашизма, расизма». Ну, они спрашивают – вы тут хотели митинг проводить против расизма, это также, как в Америке сейчас?».
В удовлетворении кассационной жалобы Филиппову отказали. Теперь он имеет право обжаловать это решение в Верховном суде в течение шести месяцев.
«На мой взгляд, со стороны власти была организована очевидная манипуляция, которая не позволила провести шествие левых сил в центре города. Ничего не делать в отношение этого – это, по сути, означает наше согласие с правомерностью таких действий власти. Нужно бороться, хотя бы в рамках судебной системы. Это покажет их аргументацию, а вернее ее отсутствие. Пусть объясняют, что и почему они делают. Люди должны знать. Посмотрим, что в Верховном суде скажут», – отметил Игорь Филиппов.
На заседание суда его пришли поддержать сторонники – левые активисты из Челябинска и Екатеринбурга.
Напомним, что организаторы подали уведомление на шествие и митинг еще 12 сентября. Изначально марш должен был пройти 28 сентября по центру города — от Октябрьской площади до площади Труда, однако в этом маршруте организаторам отказало Министерство общественной безопасности Свердловской области. В итоге шествие прошло 26 октября от станции метро «Ботаническая» до сквера на Академика Шварца, где и состоялся митинг.
Причина, по которой организаторам изначально отказали в проведении акции в центре города – проведение в эти же даты фестиваля «Осень Уральского следопыта».
В своем выступлении на слушании по кассационной жалобе Игорь Филлипов отметил, что публичные акции в центре города запрещают из-за мероприятий, которые никто даже не обязан проводить:
«По мнению нижестоящих судов, любое сообщение из администрации города, полученное с нарушением сроков и при неясных обстоятельствах, может привести к фактическому запрету любых публичных мероприятий в городе. Например, в адрес Министерства общественной безопасности может прийти бумага, что в течение всего следующего года каждый день с 8 до 22 часов планируется проведение некоего фестиваля на всех улицах нашего города. В таком случае любое проведении публичного мероприятия не будет согласовано и отправлено за черту города. При этом сам фестиваль проводить никто не обязан», – отметил активист.
О том, как власти отрабатывали «фестивальную» практику отказа при проведении протестных акций в Екатеринбурге, «Вечерние ведомости» писали ранее.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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