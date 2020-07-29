В Екатеринбурге за взяточничество осужден бывший полицейский

12:23 | 30.07.2020

Фото: utro.1obl.ru

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Наталье Сыропятовой, обвиняемой во взяточничестве и злоуполтреблении должностными полномочиями.



В ходе следствия установлено, что при проведении мероприятия «Контрафакт» женщина, занимавшая пост участкового уполномоченного полиции с 2015 года, пришла к продавцу одного из магазинов. Обвиняемая предложила владельцу магазина обмен: непроведение проверочных мероприятий на безвозмездную передачу товара. В результате экс-полицейский получила одежду, флеш-карту и текстильную продукцию.



Через месяц Сыропятова в опорном пункте предложила тому же продавцу общее покровительство и непроведение проверок в магазине в обмен на безвозмездную передачу товара. Такое же предложение подсудимая сделала хозяйке ателье, которая и пожаловалась сотрудникам полиции на неправомерное поведение их коллеги.



В результате злоуполтребления должностными полномочиями Сыропятова получила имущество общей стоимостью более 10 тысяч рублей. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде экс-полицейский свою вину не признала, ущерб не возместила, сообщает прокуратура Свердловской области.



Суд назначил правонарушительнице наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Женщина отстранена от службы в правоохранительных органах еще в августе 2019 года в связи с утратой доверия по представлению прокуратуры района.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»