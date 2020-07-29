В ДТП под Екатеринбургом пострадал человек

11:27 | 30.07.2020

Фото: e1.ru

Сегодня утром на 3 км ЕКАД произошло ДТП: между Кольцовским и Челябинским трактами столкнулись «Лада Гранта» и КамАЗ. Под колеса грузовика попала передняя часть легкового автомобиля.



В результате столкновения пострадал водитель «Лады», его госпитализировали, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.



Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют детали и обстоятельства произошедшего.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»