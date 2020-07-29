Новости дня
11:10 | 30.07.2020
Фото: e1.ru
В центре Екатеринбурга молодой человек упал с крыши здания
Подписчик группы «Инцидент Екатеринбург» во вКонтакте выложил видео, на котором компания из трех человек залезла на крышу. «Девчонка, два парня залезли на крышу… что они кричат, не слышно, но к ним боятся подойти. То есть, они их к себе не подпускают», – комментирует происходящее екатеринбуржец. Позже один из участников компании упал с крыши и разбился.
На место приехали сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь.
В СКР по Свердловской области факт произошедшего подтвердили. ««Проводится проверка следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга следственного комитета России, выясняются все обстоятельства происшествия, предварительно признаков того, что в отношении мужчины совершено какое-либо преступление, пока нет, причины инцидента выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:07 | 30.07.2020
Почти половина заболевших коронавирусом в Прикамье младше 45 лет
13:03 | 30.07.2020
В Свердловской области возобновляется вакцинация населения
12:53 | 30.07.2020
Игорь Сапко с рабочим визитом посетил Уинский муниципальный округ
12:48 | 30.07.2020
В Прикамье зафиксировано 72 случая коронавируса
12:45 | 30.07.2020
Скончались еще 13 свердловчан с коронавирусом
12:42 | 30.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 740 пациентов с Covid-19
12:39 | 30.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 144 человека
12:32 | 30.07.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 215 человек
12:30 | 30.07.2020
В России выявили еще 5 509 случаев Covid-19
12:27 | 30.07.2020
Пермский край поделился с регионами России успехами в реализации дорожного нацпроекта
12:26 | 30.07.2020
«Вы что, хотите как в Америке?»: активист почти год добивается обжалования запрета на проведение протестной акции в Екатеринбурге
12:23 | 30.07.2020
В Екатеринбурге за взяточничество осужден бывший полицейский
12:00 | 30.07.2020
Власти Нижнего Тагила закупят трамваи на 112 миллионов рублей
11:27 | 30.07.2020
В ДТП под Екатеринбургом пострадал человек
11:10 | 30.07.2020
В центре Екатеринбурга молодой человек упал с крыши здания
10:28 | 30.07.2020
В Нижнем Тагиле мужчина ушел из больницы и пропал
10:20 | 30.07.2020
В Екатеринбурге заметили «фургаломобиль»
09:36 | 30.07.2020
В свердловском поселке произошел пожар площадью 112 квадратных метров
09:13 | 30.07.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
21:45 | 29.07.2020
В Екатеринбурге пьяный водитель заявил об угоне, чтобы вернуть машину со штрафстоянки
21:21 | 29.07.2020
В первом туре РПЛ «Урал» сыграет с «Динамо»
20:00 | 29.07.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в стрельбе на улице Машинной
19:47 | 29.07.2020
Дети, обучавшиеся Среднеуральском женском монастыре, смогут посещать Свято-Симеоновскую гимназию
19:33 | 29.07.2020
В Каменске-Уральском прокуратура ликвидировала свалку из 237 тонн мусора
19:14 | 29.07.2020
В Свердловской области проведено 11443 исследований проб на коронавирус
19:13 | 29.07.2020
ЕМУП «Гортранс» и операторы связи заключили перемирие
18:51 | 29.07.2020
Три клиники Свердловской области вернутся к профильной работе
18:36 | 29.07.2020
В Екатеринбурге полиция проводит второй этап мероприятия «Подросток»
18:16 | 29.07.2020
В Екатеринбурге 1 сентября не состоятся линейки
17:58 | 29.07.2020
Свердловский облсуд разрешил экс-депутату Кагилеву занимать должности на госслужбе
17:35 | 29.07.2020
2 августа фонтаны Перми будут отключены из-за плановой профилактики