В Екатеринбурге после карантина возобновляет работу музей В. С. Высоцкого

10:54 | 30.07.2020

Фото: Музей В. С. высоцкого

Завтра, 31 июля, музей В. С. Высоцкого в Екатеринбурге возобновляет свою работу. Посетителям будут доступны две экспозиции: основная выставка, посвященная барду, и временная выставка художника-карикатуриста Михаила Златковского.



В экспозицию, посвященную Владимиру Высоцкому, вошли личные вещи музыканта, фотографии и памятные предметы. «В Екатеринбургском музее представлен ряд экспонатов, которых нет нигде в мире: легендарный Mercrdes, принадлежавший Владимиру Высоцкому с 1976 года, восковая фигура известного поэта. В одном из залов восстановлена одна из комнат московской квартиры, в которой Высоцкий прожил последние годы», – рассказали в пресс-службе музея.



Сотрудники музея напоминают, что посещение учреждения будет доступно лишь при соблюдении масочного режима. Также на входе в музей установлены диспенсеры с антисептиком для обработки рук, а в залах размещена разметка для соблюдения посетителями социальной дистанции. Также сообщается, что экскурсии пока проводиться не будут.



График работы музея: среда-суббота – с 11:00 до 19:00 по местному времени, воскресенье – с 11:00 до 18:00 по местному времени. Стоимость входного билета – 200 рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»