В Нижнем Тагиле мужчина ушел из больницы и пропал

10:28 | 30.07.2020

Фото: Инцидент Нижний Тагил/вКонтакте

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 42-летнего жителя Черноисточинска Дмитрия Камешкова. Об этом сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на МВД.



Родственники пропавшего заявили, что он ушел из ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле утром 21 июля и не вернулся.



Приметы: рост 170 см, худого телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.



На момент пропажи был одет в камуфлированные штаны и футболку.



Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия Камешкова, просим позвонить по номерам (3435) 976 802 или 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»