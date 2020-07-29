Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 29 июля.Всего в Свердловской области выявлены 20 157 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (12 781), затем идут Нижний Тагил (1107), Первоуральск (519), Верхняя Пышма (509), Березовский (376), Ревда (271), Каменск-Уральский и Каменский район (244), Реж и Режевской район (235), Нижнесергинский район (232). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (219).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.