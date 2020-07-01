В Екатеринбурге пьяный водитель заявил об угоне, чтобы вернуть машину со штрафстоянки

21:45 | 29.07.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель, чтобы вернуть машину со штрафстоянки, заявил об угоне. Как сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу, на него завели дело о ложном доносе.



Мужчина сообщил об угоне своей «семерки» с дачного участка в поселке «Аэродром». Автомобиль практически сразу нашли на штрафстоянке в районе улицы Московской.



Оказалось, что в выходные машину остановили сотрудники ДПС и обнаружили за рулем пьяного водителя. Ехавший в машине пассажир при остановке от полицейских сбежал. «Семерку» было решено поместить на штрафстоянку, а водителя оштрафовать. Заявивший о пропаже автомобиля мужчина оказался тем самым пассажиром и владельцем машины.



Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»