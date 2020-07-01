В первом туре РПЛ «Урал» сыграет с «Динамо»

21:21 | 29.07.2020

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

В первом туре Российской Премьер-Лиги сезона 2020/21 футбольный клуб «Урал» встретится с московским «Динамо».



Как сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды, встреча запланирована на 8-11 августа. Точные даты и время матчей будут известны позже.



В первой части сезона в 2020 году «Урал» проведет 22 матча, в том числе три поединка Кубка России. В 2021 году состоятся 11 матчей РПЛ. Заключительную игру сезона «Урал» проведет 16 мая против «Локомотива».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»