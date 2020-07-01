Дети, обучавшиеся Среднеуральском женском монастыре, смогут посещать Свято-Симеоновскую гимназию

19:47 | 29.07.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Дети, ранее обучавшиеся в Среднеуральском женском монастыре, построенном схиимонахом Сергием, теперь смогут учиться в Свято-Симеоновской православной гимназии, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



«Прием документов от родителей и опекунов детей, ранее получавших образование при монастыре по семейной форме обучения, начнется 17 августа. Все необходимые документы для зачисления размещены на сайте гимназии», - сказал духовный попечитель Свято-Симеоновской гимназии иерей Сергий Никитин.



Дети будут заниматься по программам начального основного и среднего полного общего образования с изучением предметов православной культуры.



«Решение о бесплатном обучении детей прихожан и воспитанников приюта, ранее получавших образование в форме семейного обучения при Среднеуральском монастыре, принято сегодня учредителем гимназии - Екатеринбургской епархией - в связи с необходимостью обеспечить детей качественным образованием в ситуации, когда это стало невозможным из-за антиканонических действий и захвата обители схимонахом Сергием», - сообщает Епархия.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»