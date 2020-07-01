В Каменске-Уральском прокуратура ликвидировала свалку из 237 тонн мусора

19:33 | 29.07.2020

Фото: provladimir.ru

В Каменске-Уральском прокуратура добилась ликвидации свалки, на которой было свыше 237 тонн отходов.



В пресс-службе прокуратуры рассказали, что администрация города долгое время не занималась ликвидацией свалки из отходов 4 класса опасности, объемом 2 641 кв.м. Отходы подвергали отрицательному воздействию качество жизни людей и создавали угрозу загрязнения почвы. Поэтому прокуратура обратилась в суд с заявлением о возложении обязанности ликвидировать свалку.



Суд потребовал МКУ «Управление городского хозяйства» ликвидировать свалку. В настоящее время отходы с места вывезены.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»