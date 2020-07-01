В Свердловской области проведено 11443 исследований проб на коронавирус

19:14 | 29.07.2020

Фото: rt.com

Свердловские медики за день провели 11443 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.



За сутки было обследовано 10860 человек.



Всего на Среднем Урале проведено 928430 исследований, обследовано 865928 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»