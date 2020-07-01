Три клиники Свердловской области вернутся к профильной работе

18:51 | 29.07.2020

Фото: medrussia.org

Три клиники Свердловской области после роста числа выздоровлений по COVID-19 вернутся к профильной работе, об этом сообщает региональный оперштаб.



Так, пациенты вновь смогут обратиться к специалистам ОДКБ №1, Областной психиатрической больницы и нейрохирургического корпуса ГКБ №40. Это связано с тем, что на Среднем Урале количество новых заболевших коронавирусом за последние семь дней значительно меньше числа выписанных пациентов. В период с 23 по 29 июля в регионе выявлено 1683 новых случая заболевания, а вылечить медикам удалось 2714 свердловчан.



«Кроме того, мы констатируем, что некоторые больницы региона начали давать нулевой показатель по поступлениям, что также сказывается на общем высвобождении коечного фонда и позволяет нам возвращать в докоронавирусный режим работы некоторые наши клиники», – рассказал заместитель руководителя оперштаба региона Павел Креков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»