Новости дня
18:51 | 29.07.2020
Фото: medrussia.org
Три клиники Свердловской области вернутся к профильной работе
Так, пациенты вновь смогут обратиться к специалистам ОДКБ №1, Областной психиатрической больницы и нейрохирургического корпуса ГКБ №40. Это связано с тем, что на Среднем Урале количество новых заболевших коронавирусом за последние семь дней значительно меньше числа выписанных пациентов. В период с 23 по 29 июля в регионе выявлено 1683 новых случая заболевания, а вылечить медикам удалось 2714 свердловчан.
«Кроме того, мы констатируем, что некоторые больницы региона начали давать нулевой показатель по поступлениям, что также сказывается на общем высвобождении коечного фонда и позволяет нам возвращать в докоронавирусный режим работы некоторые наши клиники», – рассказал заместитель руководителя оперштаба региона Павел Креков.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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